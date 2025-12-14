Министерството на външните работи остро осъжда терористичния акт срещу участниците в отбелязването на първия ден на еврейския празник Ханука в Сидни. Това съобщиха от институцията.Припомняме, че"Това тежко престъпление, породено от омраза, отне живота на 12 души, а много други бяха ранени. Изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите и изразяваме надежда за бързото и пълно възстановяване на пострадалите. Религиозната нетърпимост и екстремизмът, както и проявите на етническа омраза, са в противоречие с основните ценности и принципи на човечността".От министерството призовават за противопоставяне на всички актове на говор на омраза и престъпления от омраза, в това число на тези, мотивирани от антисемитизъм.И допълват: "Тази поредна трагична проява на антисемитизъм напомня за необходимостта от съхраняване на паметта за Холокоста и уроците от него, за да се избегне повторението на подобни престъпления срещу човечеството в бъдеще".