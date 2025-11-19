МВнР осъди атаката в Тернопол
"Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир", се посочва още в публикацията.
Припомняме, че най-малко 25 души, сред които 3 деца, загинаха, а още 73 бяха ранени в резултат на комбинирана руска атака в Тернопол.
