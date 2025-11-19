Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, което представлява явно нарушение на международното хуманитарно право. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в платформата X.

"Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир", се посочва още в публикацията.

Припомняме, че най-малко 25 души, сред които 3 деца, загинаха, а още 73 бяха ранени в резултат на комбинирана руска атака в Тернопол.