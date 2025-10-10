Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
МВнР отбеляза 70 години от членството на България в ООН
Автор: Емануела Вилизарова 15:20Коментари (0)58
© МВнР
Министерството на външните работи на Република България беше домакин на тържествена церемония по валидиране на специално юбилейно издание на пощенска марка, посветено на 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации (ООН).

В церемонията участваха заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев, които поставиха първия печат върху юбилейното издание.

"България разглежда мултилатерализма и ООН като най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата в съвременната международна среда“, заяви министър Георгиев в словото си.

Той подчерта дългогодишния ангажимент на страната ни към принципите и целите, залегнали в Устава на ООН, като основа за мир, сигурност и устойчиво развитие.

Министър Георгиев изрази подкрепата на България за процеса на реформи в системата на ООН, с цел тя да отговаря по-адекватно на динамичните глобални предизвикателства в условията на конфликти, нестабилност и прояви на тероризъм.

В своето обръщение заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов отбеляза, че юбилейната пощенска марка ще носи посланието на България по света като активен и конструктивен член на Организацията. "Пощенската марка е малко художествено платно, което лесно преминава граници и разказва нашата история. С нея значими събития се запечатват в колективната памет на поколенията“, подчерта министър Караджов.

Темите, свързани с международни организации, заемат специално място в българското маркоиздаване още от началото на 60-те години на XX век. Сред тях се открояват издания, посветени на Червения кръст, Световния фонд за природата, ЮНЕСКО и ООН.

Първата българска пощенска марка, посветена на Организацията на обединените нации, е издадена през 1961 г.

В рамките на церемонията министър Георг Георгиев връчи наградите на финалистите в националния студентски конкурс за есе на тема: "България в ООН: гласът на малките и средните държави в световната политика“, съобщава МВнР.

"Младите хора, които анализират, участват и работят по теми, свързани с многостранната дипломация, са следващата стъпка в развитието на нашето участие в системата на ООН“, отбеляза първият ни дипломат. Той подчерта значението на активната ангажираност на българската общественост, особено на младежта, за утвърждаването на авторитета на страната в рамките на организацията. Министър Георгиев отдаде и признание на Дружеството за ООН в България, което през годините се е превърнало в ценен партньор и авторитетен съветник по въпроси на външната политика.

Първа награда в конкурса бе присъдена на Лазара Причкапова, която ще бъде част от състава на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Финалистите Йордан Петров, Николай Шукеров и Ивана Йотова получиха грамоти и поощрителни награди.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Регистрираха Българска православна старостилна църква
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зелен преход
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: