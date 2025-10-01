МВнР предупреди българите в Мюнхен

© Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, Фeдерална република Германия, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града, съобщиха от ведомството.



Пространството, на което се провежда "Октоберфест", ще е затворено днес поне до 17:00 ч. местно време. Значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени.



Препоръчваме на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти.