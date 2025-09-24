Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
МВнР предупреди българите за случващото се в Италия
Автор: Лора Димитрова 18:19Коментари (0)63
©
МВнР информира, че на 26 септември 2025г. в Република Италия ще се проведе национална стачка в сектора на въздушния транспорт. Възможни са закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети, както и затруднения в наземното обслужване, особено на летищата Малпенса и Линате в Милано, където са предвидени и локални протести.

За да се сведат до минимум неудобствата за пътуващите, Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC) е дала указания в часовите интервали 07:00–10:00 ч. и 18:00–21:00 ч. всички полети да бъдат изпълнявани. Хуманитарните, медицинските и държавните курсове са изключени от стачните действия.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Република Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт на посочената дата, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.

При нужда от съдействие българските граждани в Република Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

- Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg.

- Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Milan@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
16:38 / 22.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
08:58 / 22.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
13:22 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
12:22 / 22.09.2025
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Бюджет 2026
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: