По повод решението на съдебните институции в Бангладеш, с което се постановява смъртна присъда за бившия министър-председател на страната Шейх Хасина, в столицата Дака са възникнали размирици.  

МВнР предупреждава да не се предприемат пътувания до Бангладеш до нормализиране на ситуацията. Български граждани, пребиваващи в момента в Дака могат, при необходимост от съдействие, да се обръщат към:

Посолството на Република България в Делхи на телефонни номера: + 91 11 2611 5549; + 91 11 2611 5550; дежурен телефон в извънработно време: + 91 99 1099 9498.

Дирекция "Ситуационен център" на МВнР на телефонни линии: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo. Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост, уточняват от Външно министерство.