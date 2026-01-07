МВнР предупреди за усложнена пътна обстановка в Босна и Херцеговина
"МВнР уведомява, че поради продължаващите снеговалежи в Босна и Херцеговина Агенцията за пътна инфраструктура (BIHAMK) е предупредила за усложнена метеорологична обстановка, предизвикваща съществени затруднения за трафика в страната, както следва: - затворен е главен път Босанско Грахово-Стърмица; - в сила е забрана за движение на камиони по пътищата", гласи съобщенията на Външно.
ФОКУС припомня, че една жена загина и в Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.
