България следи с дълбока загриженост последните събития в Ливан, в т.ч. ескалацията на военните действия и тежките им последици върху цивилното население, заявиха в своя позиция от МВнР.Призоваваме за незабавна деескалация и сдържаност от страна на всички участници, както и за стриктно спазване на международното право, включително международното хуманитарно право. България последователно подкрепя Ливан, неговите институции и неговия народ, както и суверенитета и териториалната цялост на страната.Категорично осъждаме атаките на "Хизбула" срещу Израел и цивилното население и призоваваме за тяхното незабавно прекратяване, и разоръжаването на "Хизбула". В този контекст припомняме, че Израел има право на самозащита в съответствие с международното право. Това право следва да се упражнява при пълно спазване на международното хуманитарно право, включително принципите на необходимост, пропорционалност и разграничаване. Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които крият риск от по-нататъшна ескалация, включително мащабни военни операции с тежки хуманитарни последици.Призоваваме за пълно спазване и прилагане на договореностите за прекратяване на огъня от 27 ноември 2024 г., както и на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и всички относими резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Подчертаваме необходимостта от гарантиране на защитата на цивилното население и гражданската инфраструктура и предотвратяване на по-нататъшно разселване.Укрепването на ролята на ливанската държава и нейните институции за гарантиране на стабилността в страната и региона е от изключително значение и изразяваме нашата солидарност с ливанския народ, който бе въвлечен в конфликта против волята си.България подкрепя текущите дипломатически усилия за деескалация и постигане на устойчиво решение и остава ангажирана със своите партньори в рамките на Европейския съюз и извън него в подкрепа на тези усилия.