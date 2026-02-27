МВнР информира, че на 28 февруари 2026 г., събота, в Република Гърция ще се проведе 24-часова общонационална стачка, организирана от най-големи синдикални организации в страната. Очаква се стачката да засегне обществените услуги, в т.ч. железопътния и морски транспорт. На 28 февруари движението на всички категории фериботи и товарни кораби в Гърция ще бъде преустановено от 00.01 ч. до 23.59 ч. Железопътният оператор "Hellenic train“ няма да извършва курсове по железопътната мрежа на страната. Трамваите и крайградската железница ще се движат от 9.00 до 21.00 ч., за да обслужват демонстрантите. Планирано е провеждането на митинги и шествия в центъра на Атина, като е възможно затваряне на улици и булеварди, което ще блокира движението в централната част на гръцката столица.МВнР съветва гражданите, желаещи да осъществят пътуване до или на територията на Гърция, да вземат предвид горепосочената информация. Препоръчваме специално пътуващите с железопътен и морски транспорт да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните оператори.При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към:Посолството на Република България в Атина на следните контакти: телефони - +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106; имейл адреси - athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr; athens@mfa.bg;Генералното консулство на Република България в Солун на следните контакти: телефони - +30 2310 829 210 и дежурен телефон в извънработно време - +30 2310 869 510; имейл адрес: Thessaloniki@mfa.bg.