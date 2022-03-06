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МВнР публикува разписание на зелените коридори за евакуация на българите от Украйна
Автор: Екип Ruse24.bg 12:37 / 06.03.2022Коментари (0)64
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Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на Украйна, Mинистерството​ на външните работи на България призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.

Актуално разписание за днес 06.03.2022 г.:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;

№950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;

№ 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;

№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;

№ 918/919 Запорожье - Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;

№952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;

№7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;

№939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.




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