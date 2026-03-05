МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
В рамките на операцията днес в 18.45 часа се очаква на Летище "Васил Левски“ да се приберат 180 наши сънародници, изведени със специален полет на "България Еър“ от Дубай. По-рано през деня, в 17.30 часа ще пристигнат на родна земя и 111 български граждани, изведени от Салала, Оман с чартърен полет на "България Еър“.
Към 14 часа по данни на Ситуационния център на МВнР, съдействие са получили както следва:
За OAE:
На 5 март 2026 г., 02:15 ч. кацна в България полет на "Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда;
На 5 март 2026 г., 03:30 ч. кацна в България полет на авиокомпания "Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда.
За Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар:
Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет (от Рияд до Виена) на Австрия. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани: от Бахрейн – 16; от Саудитска Арабия - 10, както и от Катар - 3. Този полет се изпълнява в момента.
За Йордания:
Посолството оказа съдействие на туроператорски агенции за общо 130 български граждани.
За Ирак:
В рамките на последните дни общо 20 сънародници бяха евакуирани сухопътно през границата с Турция или Йордания. На този етап вече няма български граждани за евакуация от Ирак.
За Кувейт:
Към момента е затворено въздушното пространство и не работи гражданско летище. В страната се намират 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.
За Израел:
14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани, със съдействието на друга държава членка на ЕС, са изведени по сухопътен маршрут Тел Авив-ГКПП- Таба - летище Шарм ел Шейх. Двама български граждани са напуснали Израел по друг маршрут до летище Аман – Прага със сухопътен и въздушен транспорт, осигурен от друга ДЧ на ЕС.
За Иран:
В страната пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.
Въздушното пространство на ОАЕ вече е отворено, като се извършват търговски полети, което позволява туроператорите да започнат да осъществяват полетите с организирано пътувалите до ОАЕ български граждани, като така успешно да изпълнят поетите към клиентите си ангажименти.
Към настоящия момент в Катар, където не се очаква отваряне на въздушното пространство в следващите дни, все още има български граждани, изразили желание да бъдат евакуирани от страната. Усилията на Кризисния щаб на МВнР се концентрират за съдействие, включително и чрез варианти през Саудитска Арабия по суша.
Министерството на външните работи отново обръща внимание, че българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.
Кризисният щаб на МВнР продължава да работи денонощно и да приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: crisis@mfa.bg
