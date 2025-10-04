ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР с предупреждение към българите в Мюнхен и тръгналите натам
Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Германия, особено тези, които планират за днес пътуване със самолет от или за Мюнхен, да се информират за актуалните разписания на полетите си чрез официалните интернет страници на съответните летища и авиокомпании.
При необходимост от съдействие, българските граждани във ФР Германия могат да се обръщат към следните наши дипломатически и консулски представителства в страната:
- Посолство на Република България в Берлин, Федерална република Германия на следните контакти: телефонен номер - +49 30 201 0922; дежурен телефон в извънработно време - +4917612299190; електронен адрес - Berlin@mfa.bg.
- Генерално консулство на Република България в Мюнхен на следните контакти: телефонни номера - +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15; дежурен телефон в извънработно време - +49 172 888 10 56; електронен адрес Munchen@mfa.bg
Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 : адрес електронен на или+359 893 339 616 +359 2 971 38 56, 948 24 04; crisis@mfa.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/germany.
Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
