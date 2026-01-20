МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
Организаторите са заявили, че нямат намерение да предизвикват затруднения за придвижването на леките автомобили. Вероятно е протестните действия да доведат до забавяния на трафика през всички терминали на съответните ГКПП.
Препоръчваме на българските граждани, особено на водачите на тежкотоварни автомобили, планиращи преминаване около посочената дата през Сърбия, да се информират предварително за актуалното състояние на трафика през ГКПП на страната чрез сайта: https://kamere.amss.org.rs и при възможност да планират обходен маршрут.
