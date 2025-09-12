ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|МВнР с препоръки към българите в Непал
Международното летище в столицата Катманду е възстановило обслужването на полети. Функционира специална автобусна линия, чрез която се осигурява транспорт за туристи между летището и основните хотелски зони.
Чуждестранните граждани, чиито визи за Непал са били валидни до 8 септември 2025 г., могат да получат разрешителни за напускане на страната или удължаване на разрешения престой без налагане на глоби. Осигурени са възможности за автоматично преиздаване на визи, в случай че чужденец е загубил паспорта си по време на безредиците в Непал. Тези услуги се заявяват и извършват в офисите на имиграционните служби или директно на гранично-пропускателните пунктове при напускане на страната.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Делхи на следните телефонни номера: +91 11 2611 5549; +91 11 2611 5550 и дежурен телефон в извънработно време: +91 99 1099 9498.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.
Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пореден тото милионер в България
22:41 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: