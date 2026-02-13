Министерството на външните работи на Република България се обявява категорично против планираното провеждане на т. нар. "Луковмарш“, и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека.Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.