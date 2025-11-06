Силви Кирилов приема подадената по-рано оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница.
Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия.
Представяме Ви позицията на МЗ:
"Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност.
Институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение.
Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години.
Подобна нагласа не подпомага диалога, а отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не допълнително напрежение.
Изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на гр. София.
По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност.
Проектът за Национална детска болница е дългосрочен. Не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта.
Министерството на здравеопазването изразява признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа".
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
