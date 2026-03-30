МЗ: Имаме общо 43 случая на морбили у нас
Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква.
Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.
Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България.
Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.
Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.
Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.
Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.
Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.
Още по темата
Още от категорията
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
16:56
Министерство на електронното управление разработва варианти за улеснение на незрящите при гласуването
12:34
