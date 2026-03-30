Общо 43 случая на морбили са регистрирани в три области в страната. От тях 37 са в община Бяла Слатина, 2 в община Плевен и по 1 случай в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч.Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква.Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България.Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.