125 случая на морбили за регистрирани в страната. За периода 10-14 април заболелите са нараснали с 24. Това съобщават от Министерството на здравеопазването, цитирано от Ruse24.bg.
Три са новите области, в които има потенциално заразени с морбили - Монтана, Стара Загора и Велико Търново.
Във всички тях е отчетен по един случай, като се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите.
Останалите заболели са: 18 от област Враца, 2 от Област Ловеч и 1 от област Плевен.
Разпределението по възраст е, както следва:
0 г. - 1 случай;
1-4 г. - 5 случая;
5-9 г. - 7 случая;
10-14 г. - 5 случая;
15-19 г. - 4 случая;
над 20 г. - 2 случая.
