125 случая на морбили за регистрирани в страната. За периода 10-14 април заболелите са нараснали с 24. Това съобщават от Министерството на здравеопазването, цитирано от Ruse24.bg.

Три са новите области, в които има потенциално заразени с морбили - Монтана, Стара Загора и Велико Търново.

Във всички тях е отчетен по един случай, като се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите.

Останалите заболели са: 18 от област Враца, 2 от Област Ловеч и 1 от област Плевен.

Разпределението по възраст е, както следва:

0 г. - 1 случай;

1-4 г. - 5 случая;

5-9 г. - 7 случая;

10-14 г. - 5 случая;

15-19 г. - 4 случая;

над 20 г. - 2 случая.