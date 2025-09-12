ЗАРЕЖДАНЕ...
|МЗ гарантира лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания
В нея участваха 16 търговци на едро с лекарства, които подадоха 55 оферти за 236 лекарствени групи по международно непатентно наименование.
Процедурата, чиято прогнозна стойност е 2,555 млрд. лв. без ДДС бе открита през септември 2024 г. по Закона за обществените поръчки, но се забави поради обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
След обявяване на класирането, изчакване на законовите срокове за обжалване на решението, както и подготовката на всички необходими документи, рамковото споразумение вече е факт. То е подписано от 16 търговци на едро с лекарствени продукти.
Чрез провеждането на централизиран електронен търг болниците ще разполагат с дългосрочна предвидимост, а лечението на пациентите ще бъде обезпечено. Освен това здравната каса ще реализира значителна оптимизация на разходите чрез постигане на по-ниски цени в резултат на обединените обеми и създадената конкурентна среда за доставчиците.
Постига се и намаляване на административната тежест чрез ускоряване на процеса по възлагане на конкретни поръчки в рамките на вече договорените условия, като се елиминира нуждата от повтарящи се тръжни процедури. Също така се осигурява прозрачност и ефективност на доставките на този тип лекарствени продукти, като се предотвратяват възможностите за нелоялни практики.
Основната полза от успешното приключване на процедурата и сключването на рамковите споразумения е пряко свързана с подобряването на здравните грижи за пациентите с онкологични и онкохематологични заболявания в България.
