Иван Христанов не е успял да се яви на парламентарния контрол заради предварително поети служебни ангажименти.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Във връзка с публично разпространени материали и действия на народни представители, извършени в сградата на Министерство на земеделието и храните на 04.03.2026 г., считаме за необходимо да изложим следната позиция:
Министерството изразява уважение към правомощията на Народното събрание и към конституционно установения парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт. Министърът и администрацията на министерството последователно съдействат за предоставяне на информация и участие в процедурите по парламентарен контрол съгласно Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В конкретния случай министърът не е могъл да се яви на парламентарен контрол поради предварително поети служебни ангажименти. За това обстоятелство е предоставена съответната информация по установения ред, като неявяването му на заседанието не е в разрез с изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Министерството счита, че упражняването на парламентарния контрол следва да се осъществява в рамките на предвидените институционални процедури, от самите народни представители, които гарантират както прозрачност и отчетност на изпълнителната власт, така и нормалното функциониране на държавната администрация.
В тази връзка изразяваме загриженост от предприетите действия в административната сграда на министерството, при които са посещавани работни помещения на служители и са изисквани документи извън установения ред, като същевременно са били извършвани публични излъчвания в социални мрежи в реално време. Подобни действия създават напрежение в работната среда, затрудняват изпълнението на служебните задължения на държавните служители и уронват престижа на институцията.
Следва да се има предвид, че съгласно принципа на разделение на властите, закрепен в чл. 8 от Конституцията на Република България, законодателната, изпълнителната и съдебната власт осъществяват своите правомощия самостоятелно и при взаимно зачитане на институционалните им функции. Парламентарният контрол върху дейността на изпълнителната власт се реализира чрез процедурите и формите, предвидени в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Действия, които излизат извън тези установени институционални механизми и се осъществяват пряко в рамките на администрацията на орган на изпълнителната власт, създават риск от фактическо вмешателство в дейността на изпълнителната власт и от нарушаване на баланса между властите.
Министерството остава ангажирано с принципите на институционалния диалог, взаимното уважение между властите и нормалното функциониране на държавната администрация.
Днес бе предложено от ПГ на "Има такъв народ" изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно кадровата политика на министъра от встъпването му в длъжност, в т. ч. назначенията в Българска агенция за безопасност на храните и областните подразделения на агенцията, назначенията в политическия кабинет на министъра, както и разгласената от министъра информация за заплаха за националната сигурност на страната.
