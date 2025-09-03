ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|МЗХ ще бори градушките с иновативен подход
Заместник-министърът информира, че е извършен задълбочен анализ на състоянието на противоградовата защита в страната. "В рамките на проучването разгледахме добрите практики на Испания и Франция, където успешно се прилагат автоматични наземни генератори, управлявани дистанционно. На базата на анализа взехме решение подобна система да бъде внедрена и в България“, обясни той. По думите му, ключов етап от процеса е правилното проектиране и изграждане на газовите инсталации за генераторите, които трябва да отговарят на националните нормативи. Опитът на Испания ще бъде ценен за изграждането на безопасна и ефективна мрежа, която да отговаря както на българските, така и на европейските стандарти.
Заместник-министър Капитанов поясни, че населените места, в чиято близост ще бъдат разположени останалите генератори, вече са определени. "През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции. Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд“, допълни той.
От своя страна испанските представители изтъкнаха предимствата от новия за България метод за борба с градушките и посочиха, че техният опит показва успешни действия при прилагането на противоградовата защита, които са в услуга на земеделските производители. По време на посещението си те ще проведат редица работни консултации с българските специалисти за борба с градушките.
На срещата присъстваха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Борба с градушките“ инж. Валери Ценов, представители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: