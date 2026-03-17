Ако цените на горивата продължат да растат и ако нямаме подпомагане от страна на държавата, особено за тези линии, които в момента не се субсидират по никакъв начин, увеличението на цените ще бъде неизбежно. Тук въпрос е обаче, дали когато увеличим цените няма да намалим потреблението, което ще доведе до същия краен резултат за финансово изражение. И дали това би подпомогнало транспортните фирми е много спорен въпрос. Това каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в предаванетопоИ допълни: "Изключително негативни са ефектите от увеличението на цената на горивата. Знаете, че ние осъществяваме социална услуга, социална дейност, която не предполага завишаване на цените на транспортната услуга, същевременно имаме сключени договори по Закона за обществените поръчки, което също от своя страна ограничават тези възможности. Има го и социалният елемент, в който ако ние увеличим прекомерно цената на транспортната услуга, дали тя ще бъде достъпна за потребителите и за гражданите, които използват нашите услуги. Така че в момента сме в една доста така деликатна ситуация, в която в много от населените места, където няма субсидиране на превозите, всъщност разходите започват да надхвърлят сериозно приходите и има реална опасност от преустановяване на дейността на някои колеги".Милтенова разказва, че това, което държавата прави към настоящия момент, е гласуването на приблизително 5 милиони и 700 хиляди. Средства, които ще бъдат предоставени за компенсация за горивата под формата на субсидии. Според председателя обаче тези средства са крайно недостатъчни."Например за община на Момчилград, тези средства се равняват в размер на 13 000 евро, които с изключително малко и сами разбирате, че няма да могат да подпомогнат превозите, кой знае колко, но все пак е нещо, което е предприето като мярка и ние сме благодарни за това, че е направено, но по-големият проблем остава там, където няма абсолютно никакви субсидии, които да се предоставят за съответните транспортни линии. В малките общини, малките населени места, които не попадат в гранични планински райони по сега действащото ни законодателство. По принцип не подлежат на субсидиране и там изцяло колегите разчитат на средства от продажба на превозни документи. В момента с решението на министерски съвет отново се подпомагат само линиите, които по реда на наредбата подлежат на субсидиране и линиите, които са лишени от тези средства отново остават лишени от средства, което е много сериозен проблем", споделя Магдалена Милтенова.Председателят информира, че вече е изпратено писмо до министъра на транспорта, в което са изразени притеснения относно тези направления. В рамките на следващата седмица от конфедерацията на автобусните правозвачи очакват да бъде проведена среща, в която да бъдат обсъдени възможностите."Имаше такива механизми по време на войната в Украйна, когато стартира, тогава имахме пак такъв пик на цените на горивата, а държавата предприе добри мерки за справяне с проблема. Това беше постановление на Министерски съвет, с което се отделиха 20 милиона лева и се предоставиха за автобусните линии, които са извън обхвата на субсидираните към настоящия момент, което беше доста положително и се отрази благоприятно на сектора и всъщност помогна на хората да имат възможност да ползват транспортна услуга".Милтенова предупреждава, че има сериозна опасност да се преустанови транспортната услуга в някои населени места. По данни на Сдружението на общините над 600 населени места нямат абсолютно никакъв транспорт в момента. Над 700 са населените места в страната, които са с ограничен достъп до транспорт.И добавя: "Закона за автомобилните превози и сега Закона за обществения транспорт, който предстои да бъде приет всъщност регулира едни отношения, които са регламентирани в регламент 1370 на Европейския съюз. Те изобщо не предполагат подобни дейности да се извършват от превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници. Това, което е съществено обаче в регламент 1370, че всъщност всички автобусни линии би следвало да се субсидират от държавния бюджет. Без оглед на това дали се намират в планински или гранични райони, или се намират в равнинен район, но за съжаление нашият бюджет годините назад и към момента не позволява това нещо да се случи. Нямаме такова решение на правителството, че всички линии ще се субсидират, с което ние всъщност нарушаваме и разпоредбите на регламент 1370 и резултата от това е липсата на транспорт в много населени места. Така че те първа предстои разговор в тази посока", казва още тя."Всеки път стигаме до това, че бюджетите е ограничени, средствата не достигат, знаете, че миналата година 10%, почти 11% имаше недостиг от средствата за компенсации. Това бяха около 24 милиона лева, които също бяха за сметка на превозвачите и точно заради това в момента ситуацията е още по-притеснителна, защото на фона на недостига, който ние реално генерирахме в края на 2025 години, средствата, които превозвачите така или начин не успяха да получат въпреки извършените от тях превози. Сега това увеличение на цените на горивата, просто се наслагва допълнително като проблем и наистина всеки ден получаваме обаждания от колеги от страната, които са изключително притеснени, относно това дали биха могли въобще да продължат, при условия, че разходите започва да надвишават приходите", коментира още председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова.