ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Маги Джанаварова е катастрофирала
Според разказа ѝ, тя е пътувала към хотел, когато на около пет километра от крайната цел друга кола не спира на знак "Стоп“ и удря нейния автомобил. "Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави“, написа певицата.
В публикацията си Джанаварова направи и паралел с друг тежък инцидент, станал същата нощ в София, при който автомобил се вряза в автобус. Това я провокира да постави въпроса за масовата практика у нас шофьорски книжки да се придобиват по незаконен начин.
"Не вярвам този човек да е взел книжка по нормалния ред, имайки предвид, че за двете седмици след които я е получил, има 6 нарушения“, коментира певицата. Тя изрази надежда виновният да получи адекватна и ефективна присъда, макар и да призна, че загубеният човешки живот не може да бъде върнат. "Надявам се всички пострадали да се възстановят“, завършва съобщението си Маги Джанаварова, цитирана от Блиц.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 461
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: