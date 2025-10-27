ЗАРЕЖДАНЕ...
Магистър-фармацевт: През последните години се засилва интересът към противогрипните ваксини
© Булфото
Според него има достатъчна наличност, предимно при инжекционната, но на места има сигнали за недостиг. Такъв се наблюдава и при назалната ваксина за деца.
Инжекционната ваксина е подходяща за деца над 6 месеца, допълни фармацевтът.
По негови думи през последните години се засилва интересът към противогрипните ваксини.
Още от категорията
/
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
10:11
Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
10:11
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
"Пирогов": Детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия
26.10
България е в челните позиции по производство на подправката, наречена "червено злато". 1 грам струва над 30 лева
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.