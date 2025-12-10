Инициативният комитет от магистър-фармацевти предупреждава, че кризата с неизплатените средства към аптеките навлиза в критичен етап. Причината е потвърждение от Пламен Таушанов – председател на Българската асоциация за закрила на пациентите и член на Надзорния съвет на НЗОК – че въпреки обсъжданията в Надзора, разплащане с аптеките от резерва на Касата не се предвижда. По думите му обичайният подход остава "отлагаме плащането за догодина“, докато средствата се насочват приоритетно към болничната дейност.Таушанов подчертава, че това е политика, която се прилага от две години, и че неконтролираното нарастване на хоспитализациите – близо 2,4 млн. годишно – поглъща огромен ресурс. Същевременно лекарствата в извънболничната помощ работят по съвсем различен механизъм: при надвишаване на бюджетните стойности фармацевтичните компании връщат средства в системата, докато болничната дейност няма такъв компенсаторен инструмент."Така пациентите в крайна сметка се лишават от необходимата им лекарствена терапия и фармацевтична грижа“, коментира той.ИКМФ от своя страна припомня, че аптеките финансират държавната лекарствена политика със собствени средства. Когато НЗОК не превежда парите навреме, аптеките се оказват в невъзможност да платят на дистрибуторите и съответно да зареждат нови медикаменти. Затова рискът след Нова година десетки хиляди пациенти да не получат терапията си е реален. Особено тежко ще бъде в малките населени места, където често функционират една или две аптеки с ограничени обороти и без възможност да поемат дълги забавяния на плащанията.Допълнителен проблем, посочен от Таушанов, е липсата на регистри на хронично болните пациенти, както и фактът, че НЗОК практически не реимбурсира лечения за остри инфекциозни заболявания, въпреки че принципът на солидарността би трябвало да осигурява защита за всички. Той отчита и провала на електронната рецепта за антибиотици като инструмент за овладяване на антибиотичната резистентност. Според него и в предстоящата грипна вълна няма достатъчна защита за широки групи пациенти – извън тези над 65 години и децата до 7 години.На този фон ИКМФ подчертава, че проблемите в проектодоговора на НЗОК за 2026 г. остават нерешени. Изискването аптеката да затваря при отсъствие на магистър-фармацевта продължава да стои в текста без промяна, въпреки че директно ограничава достъпа до лекарства за пациенти, които не търсят реимбурсирани терапии. Магистър-фармацевтите продължават да бъдат обременени с несъразмерни административни изисквания, които нямат отношение към качеството на фармацевтичната грижа, включително задължително членство в съсловна организация и ежегодно събиране на кредитни точки от обучения, които не подготвят специалистите за работа със съвременните терапии.Комитетът отново предупреждава, че критерии като членство и точки нямат никаква връзка с безопасната и компетентна консултация по отношение на реимбурсираните медикаменти. Съвременните биологични и иновативни терапии изискват познаване на сложни механизми на действие, взаимодействия и специфични начини на приложение – знания, които липсват в досегашния модел на обучения.ИКМФ подчертава, че проектодоговорът остава непроменен по ключови параметри, не отчита нарасналите разходи и натоварването на аптеките, запазва рестрикционен и административен подход и не гарантира устойчивост на сектора. Въвеждането на Българската организация за верификация на лекарствата в контролния механизъм допълнително затруднява процеса, като през последната година доведе до масови проблеми с отчетността и забавени плащания.Комитетът настоява за прозрачност, чуваемост и преразглеждане на остарелия модел на договорните отношения между аптеките и Касата. Според ИКМФ е необходимо ясно планиране на бюджета, гарантирани срокове за разплащане, реално облекчаване на административната тежест и въвеждане на професионални критерии, които да подобрят качеството на фармацевтичната грижа."Стабилността на аптечната мрежа е част от националната сигурност. Ако семейните аптеки бъдат оставени в непосилни условия, цели региони могат да останат без достъп до лекарства“, подчертава председателят на ИКМФ Аделина Любенова.Инициативният комитет ще продължи да защитава договор, който поставя пациента в центъра, признава труда на фармацевтите и гарантира устойчивостта на семейните аптеки в България.