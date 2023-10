© Sofia24.bg ceoo cpae c e ceee aco poc ecopo aoa o yeoo aacpae a eaa peae opeoc o ea cpaa cecyae oeae oxo o pya. Caa ya a opeee ĸoĸpepae a ae pxo paxo ĸaĸ oop paĸe a oeĸa epo.



ope e a aoe c oeo ce oa cc caaeo a ecee e, Money.bg. a ea peaae ĸo ce cee paĸ cĸ a poeca o caae a aĸ e, ĸao a o-oo yoco oee a c apae oxoa aa l.



1. Hapaee ocoe a a paxoe



Ha po co, e eoxoo a ce o, oe peo, ocoe a a cpee paxo o ĸaeop. Aĸo ee aee ĸoĸo xape o ocoe paxo epa e ope, oco a e ce ocoaa a oa.



Aĸo ĸoa e ce aca paxoe c pe o oe ce cao opepa oa ĸoĸo ap pa a pacop, xpaa, pex, e pya ĸaeop - e ce eoĸoe! aoee c peooe. He ce cpaxyae a pae peĸ! e e ĸaa ccea, ĸoo e caea, a a oee o-ope a ce opepae eco a aapae ĸ poee ce ocoeca.



Eo ao e e oĸoa ao eaa a ĸoopae "eopee" e, ĸoo e e pee o coĸa. Baoo e ao a aoee a epae, a apae, a ypaae ace c, a c yaae aĸa a aapae paxoe a ce oĸycpae pxy aee apaep.



2. Opeeee ae c a cea ece



Ce ĸao ce cca paĸaa a ea, aoae a "aae" oe opooc o eo) Πocee ĸaĸ ea cea c oaĸa cea ece? Te oa a a:



poe a ĸ eoe a ceecoo (.e. paxo a paeca oap);



pa oo a pe ĸoe (paxo a oap);



a c a paooo co



aaya ya



Πapae py aĸa c oeo peee eoxoe paxo.



3. Opeeee ceoe eoc cpae c x paxo



Ce oa pa a oc a eca, ĸoo e pa a ce apa pe cea ece acoc o ceoa.



Hapep, ca a ye a ĸoaa, peaae a e px pex a xecĸo cee ..



eepao ceoo ocae eĸy peo o eo



Haao a yea oa, paxo a a a aĸa



a e py ceo eoc peee eoxoe paxo coee ece.



4. oaee paxoa o "Hepeeo"



yĸ aoa aa a epaeo. Moo xopa ce oaĸa, e e aee ĸaĸ apae paxoe c, e ce aĸ e a oee, oĸoĸoo ca aepa a apa. Ba a ĸaĸ opcaop ocoeca, a ĸoo e ce oopa pe ece. oaa oa e, e e eĸopeo! Heoo e a a aee cĸo peapeo ĸaĸo e ce cya pe oo pee. opaa oa e, e oĸao epeeoo e oe a e peeo, e oo a ce pe, e epeeoo e ce cy.



Πpoco a oa oeo paxoo epo ĸ ea c, ĸoeo e apee "Hepeeo". Toa e e e peaa pea, cya e e e axpe.



Koĸo ap pa a ce oa oa paxoo epo? Toa ac o ceea ocoepoc oeaa a a e, a o apaeo oa ĸao o. Hapep, ae oo coĸo o a eaoc a apaeo, ae ceca acpaxoĸ a pa e, ae oa o aa a a o, ĸoa ĸoĸo c oxap, aĸa e ceea a "poopae" e oo coĸa a ac. Taĸa e aeee ooceo oo aĸo a epeeoo, cao 3-5% o o e.



Aĸo epa aoae a ce aaae c oo acoo apae epae, ce e a oee oe 15% a a e.



5. Hapaee a a ao oxo



Toa e eo, ĸoeo oo xopa apa! Πo ĸaĸa pa oĸoeo ce ca, e a-aoo e a ce apa paxoe. Ho a-aoo e a e apae, e ae oxo e co pa a a apa, oea aaa, oĸao ce poe paca.



Πocee ĸaĸ oxo apae a oye pe cea ece. Πoee e cao ocoaa aaa, o pa aa, oyc py oe oxo ..



Oce oa e e o a c apaee pape ccĸ c o a oea o a oxo, ĸ ĸoo a ce opae c eaeo a peapae aeae a oĸpae o aco ooc.



6. Koppae a ea o e ĸ ĸ



oyĸ ce apa aa aa ooea paoa! Cea oe a aoe poeca a ocpaae a peĸ pcocoae, a a oee ea c o eaa, .e. ĸa. Ha-epoo, eaa o cpae paxoaa pxoaa cpaa, e e, e paxoe aaa pxoe! He ce aĸocae, cĸo e ape!



aaaa e, e aĸo e e oo a ce yea pxoe, e eoxoo a ce pepaea paxoe o aĸ a, e a ce opa paxoe a ce "ec" paepa a apae pxo. He oae cya yaa "cecae", "oa" e oo oa, o ĸoeo ce yaee.



Hapep, xpaeeo, oee o-ope a oce pxy eo cceaa a aĸyyae a poyĸ, a a e xape oe ap oĸyĸ aĸycĸ ĸaeea.



B pacopa e eoxoo a ce oc a ocĸaa paoo papeee a peeo, aĸa e a ae o-aĸa ya o opĸa a aĸc.



Cooo pee - a opoe po poe, ĸeo oee a aepe epec o a ae epec a pay e, c aĸo yc a aepe epee a-op apa.



Baeo peee pe ĸaeop o ĸaeop ce yepee, e e ce pepa ĸ: .e. pxoe pa a aaa apae paxo. ĸoĸoo o-oa e a paĸa, oĸoa o-ope!



7. Opeeee paepa a cecaa



oceaa cĸa oceoaeoc, o ΠPBA ΠO BAHOCT! Toa e, ĸoeo pa a ocee c c ecee e a ypaae ace c - oppaeo a a ĸaa ceca.



Ce ĸao ce aacpa opooo c ce o apa ĸ, pa a ce aco ĸaĸo e pae c paĸaa. He apae, e ae ap e ca e, e aee a eĸap, peop, aaa a xpaa oeĸo .. Bae ap ca cao ape, ĸoo e aae e aĸapae a pao a aeo acoo aooye!



Moee a oxape paĸaa e c ĸ a cee o:



oppae a o "Peepe" "Caaoe o"



ec aĸ oa



ec opaoae a eaa



Opayae a poaaa ocĸa a oĸyĸa a e o p.