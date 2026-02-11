Съмнения за блудство с петгодишно дете в Сливен. Майката на момиченцето обвинява бащата, с който са разделени от години, в сексуално насилие над дъщеря им. Мъжът отрича и твърди, че детето се е наранило на люлка в парка."Дъщеря ми при прибиране сподели, че има вагинални болки. Заведохме я в Бърза помощ по най-бързия начин. Педиатърът ни насочи към гинеколог. Заключението на лекарите е, че детето е с вагинално кръвотечение, че има разкъсвания. Според лекарите и според дъщеря ми е, че бъркано в нея".Детето е разпитано в синя стая, месец след самата случка. Психолози обаче констатират, че това е груба грешка, защото при намаляване на болката при толкова малко дете, избледнява и споменът.Делата, които майката е завела срещу бившия си мъж са за лека телесна повреда в условията на домашно насилие, както и за ограничителна заповед. По данни лекари и споделяне на детето става дума за блудство."Нищо от това не отговаря на истината. "Моята дъщеря играейки си на катерушка, се подхлъзва назад и се удря в това кормило, чийто връх е нагоре", твърди бащата. Пред bTV той заявява, че е бил в парка с детето си 4 часа и във всеки ъгъл има камера. "Не е имало да има синини, кръв, детето не искаше да отиде на лекар", каза баща си."Прокуратурата работи активно от самото начало. Досъдебното производство е образувано на 27 октомври. Разследването е по повод евентуално извършени блудствени действия по отношение на малолетно дете. Събрани са медицински справки, назначени са две експертизи. Към настоящия момент се изготвя комплексна съдебна експертиза дали по отношение на детето са причинени увреждания и какъв е механизмът, по който са причинено", коментират от прокуратурата."Ако детето се беше наранило като играе на катерушка, щяха да са външни нараняванията, а те са вътрешни", коментира майката.