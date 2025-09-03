ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майка на седмокласник от Пловдив атакува в съда новия формат на НВО
Припомняме, че в края на август министерството публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити. От учебната 2025/2026 година изпитите по математика след 7 и 10 клас ще бъдат с нова структура.
В тях се въвеждат т.нар. интегрални задачи, които ще изискват от учениците да използват знания не само по математика, но и по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и "Човекът и природата".
Изпитът за седмокласниците ще включва 18 задачи по математика и други 6, свързани с приложението на математическите знания в другите предмети.
Матурата в десети клас предвижда 12 математически задачи и още 6, интегрални с останалите дисциплини.
В интервю пред репортер на Plovdiv24.bg адвокат Стефанова сподели какво я е подтикнало да подадете жалба към Административния съд и какви са мотивите.
"На първо място, подавам тази жалба като родител на дете в VII клас, което ще се яви на национално външно оценяване по български език и литература и по математика. Като родител бих искала детето ми да има качествено образование, но също така и да бъде справедливо оценено на базата на предвидими и правно стабилни правила. За мен като родител е недопустимо да се променят правилата непосредствено преди началото на учебната година. Отделно като адвокат считам, че тази заповед представлява превратно упражняване на власт от страна на министъра на образованието и науката", каза тя.
- Има ли министерството на образованието правни основания за тези си действия?
- Формално Заповедта е издадена на основание Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, но тя нарушава основни принципи на административното право като правна сигурност, предвидимост, съзразмерност.
Заповедта е издадена в разгара на лятото, когато ученици и учители са във ваканция без задълбочен обществен и експертен дебат, който да оцени както подходящия формат на изпитите, така и подходящото време на въвеждането им.
Заповедта противоречи на Закона за предучилищното и училищно образование, който насърчава цялостното личностно развитие и формирането на ключови компетентности като предпоставка за учене през целия живот, а не просто върху натрупване на академични знания или подготовка за изпити .Въпреки че целта на реформата е да се премине към повече "практически задачи" и "формиране на умения", без внимателно планиране, пилотиране и широка подготовка, подобен изпит може да има обратен ефект. Вместо да стимулира задълбочено разбиране на връзките между предметите, той може да доведе до механично, повърхностно заучаване на факти от другите предмети с единствената цел да се отговори на въпросите на изпита.
- Какви са опасенията Ви като родител? Дали изпитът ще затрудни младежите и колко време според Вас е нужно като подготовка за този нов формат? Дали учителите и децата ще могат да се справят, ако той остане?
- С усилия учителите и децата ще се справят, като подозирам, че като цяло резултатите ще бъдат по-ниски. Но аз не разбирам кое налага този стрес в последния момент. При положение, че образованието не предполага мултипредметен подход към учебните програми, защо се въвежда мултипредметен изпит. Заповедта налага непропорционална тежест на учениците, тъй като от тях се изисква да се подготвят за широк спектър от предмети, които не са част от основните компетентности, които НВО трябва да измерва.
Тази заповед е илюстрация на базово неразбиране на проблемите на образованието в България, което не подготвя децата за реалния живот, а предлага преимуществено наизустяване на определена информация, която те свободно могат да намерят в интернет. Реформата в образованието не може да се направи чрез изпит в последния момент. От училище излизат хора, които нямат елементарни финансова, правна, социална грамотност, нямат критично мислене, нямат базови учения, които ще им са необходими в съвременния високотехнологичен свят.
- Смятате ли, че Административният съд може да отмени заповедта?
- Смятам, съдът има достатъчно причини да отмени заповедта като противоречаща както на националното, така и на европейското право. Надявам се, чe cъдът щe paзглeдa жaлбaтa c пpиopитeт. Зaпoвeдтa зacягa дeceтĸи xиляди yчeници, ĸaĸтo и тexнитe yчитeли и poдитeли, ĸoeтo пpидaвa нa cлyчaя изĸлючитeлнa oбщecтвeнa знaчимocт и нeoтлoжнocт. Eвeнтyaлнoтo зaбaвянe би зaceгнaлo oгpoмeн бpoй зaинтepecoвaни лицa и би дoвeлo дo cиcтeмнa дecтaбилизaция нa oбpaзoвaтeлния пpoцeс.
- Готови ли са родителите за среща с министъра и по-сериозни действия?
- Родителите винаги са готови за среща с министъра, но дали е готов министърът за такава среща. Надявам се, че той самият ще отмени тази заповед и ще бъде проведен ефективен и задълбочен дебат, така както го изискват принципите на демократичност и публичност на управлението.
