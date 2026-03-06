Майката на Николай Златков: Не ми дадоха на видя тялото му, защото съм щяла да го замърся
© NOVA
Тя каза, че никой от близките не е разпознал детето си.
"Попитах съдебния лекар как знае, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Настоях да ми дадат личната му карта, но това не се случи. Исках да видя тялото на сина ми, но съдебният лекар получи забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната", обясни Ралица Асенова.
Тя сподели още, че едва след оказан натиск от нейна страна на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи.
По нейни думи от самото начало на разследването се показва само една версия за случая.
"Аз съм потърпевша на това дело. Аз имам права да получавам информация и законово право да видя сина си. Имам законово право да получавам информация за разследването. Тази цялата информация бива обществено достояние, внимателно подбрана за тази единствена версия", посочи Асенова.
Тя поясни, че има свидетели, които не отговорят на тази версия.
"Нали имаме официална версия? Защо не можем да видим децата си. Искаме да знаем кой е този, който е отговорен за това медийно пускане на информация по една версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на свидетели, които не отговарят на тази версия. Самата аз съм такъв свидетел", каза тя.
Тя е категорична, че става въпрос за убийство.
"Нямам информация от Деян. До ден днешен се страхувам, никой от нас няма контакт с него", каза още Асенова.
Майката на Златков призова гражданите на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата.
Още по темата
/
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Още от категорията
/
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
Проф. д-р Серкан Кескин: 80% от раковите заболявания са свързани с околната среда и само 20% с генетични фактори
03.03
Българин, тръгнал към Шипка: Не ми е за първи път. И това е нищо в сравнение с онова, което са направили нашите предци
03.03
Проф. Христова за "Прогресивна България": Името на формацията насочва към център-ляво и към социалдемокрация
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, Де...
22:50 / 05.03.2026
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и га...
21:52 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
21:00 / 05.03.2026
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:34 / 05.03.2026
Министър Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за ум...
19:39 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
19:38 / 05.03.2026
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 32 мин.
Такова разпазнаване се прави по американските сериали.В НПК го няма това нещо.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.