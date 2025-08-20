ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на детето, което загина в Несебър: Стана за стотна от секундата
Мария Данева, майка на загиналото дете, разказа пред "Флагман", че от няколко години синът ѝ мечтаел да се издигне с парашут над морето. В официалната страница на услугата пишело, че е позволено за деца над 3 години. Въпреки това, родителите отлагали преживяването до този август, когато най-после решили да сбъднат желанието му.
"Летуваме със съпруга ми винаги в един малък хотел между Равда и Несебър. Иван ни молеше да го качим на този парашут от 3 години. В понеделник лодката с парашута се появи и записахме час. Преди нас летя дете, по-малко от нашето", споделя майката.
По думите ѝ, никой от екипа на атракцията не е дал инструкции или обяснения. "Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Иван беше спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка в Слънчев бряг и планирахме да го посетим вечерта", разказва още тя.
Трагедията настъпила внезапно, без никакво предупреждение. "Чух пук и после още веднъж пук. За стотна от секундата ръцете на детето се освободиха и той полетя надолу с корема напред. Бяхме на около 50 метра височина" казва с тъга Мария Данева.
Според родителите никой от организаторите не е упражнил нужния контрол върху безопасността на полета. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или действия от страна на институциите. Очаква се в следващите дни прокуратурата и полицията в Бургас да се произнесат по случая.
Малкият Иван ще бъде погребан днес в родния си град Разлог.
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
08:43 / 18.08.2025
