В последните седмици се наблюдава повишено внимание към възможни измами и фалшифицирани банкноти, включително фалшиви евро. Темата коментираха bTV Макс Баклаян, мениджър на верига обменни бюра, и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.Според Тихомир Безлов в големите търговски вериги се забелязва вълна от проверки на касите, при които служителите използват специални устройства и внимателно оглеждат банкнотите. Това обаче води до известно забавяне и напрежение при обслужването на клиентите.По думите му официална ежедневна статистика от БНБ за фалшиви банкноти няма, а публично известните случаи са единични. "По медиите става дума за не повече от 3–4 случая на установени измами, включително такива в Шумен и още няколко места“, посочи Безлов.Той припомни и опита на други държави, приели еврото – Кипър, балтийските страни, Словакия, Словения и по-скоро Хърватия. "Обикновено става дума за няколкостотин фалшиви банкноти в рамките на първата година от въвеждането на еврото. Хърватия е по-голямо изключение с около 5000 банкноти за година, но и това е минимален процент спрямо общия паричен оборот“, обясни той, като допълни, че при монетите също има отделни случаи, познати от предишни статистики.Макс Баклаян подчерта, че в обменните бюра не се отчита увеличение на опитите за измама. "Принципно при нас такива опити са изключително редки. Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции – банки и обменни бюра – персоналът е много по-добре обучен и разполага с необходимите инструменти за проверка“, уточни той.Баклаян подчерта, че шансът фалшиво евро да попадне в системата чрез финансови институции е много нисък. По-рискови остават търговските обекти, където служителите не винаги са достатъчно подготвени и не разполагат с нужната техника за проверка на банкнотите."Пипни! Погледни! Наклони“ е основният принцип, разработен от ЕЦБСпоред двамата коментатори макар случаите на фалшиви пари да са редки, засилената бдителност както от страна на търговците, така и на клиентите, остава ключова за ограничаване на подобни измами.