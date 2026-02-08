Малена Замфирова отпадна след драма
16-годишната Замфирова, която е дебютантка на най-големия спортен форум при жените, загуби само с две стотни битката с легендата Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.
На четвъртфиналите германката ще се изправи срещу Зузана Мадерова.
Българката бе 10-а в квалификациите, в които бе и най-младата сред всички участнички!
На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.
След малко са осминафиналите на при мъжете с участието на Тервел Замфиров и Радослав Янков.
