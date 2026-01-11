"Малко българско училище в Чикаго" и генералният консул Станков стоплиха отношенията: Какво предстои
ФОКУС припомня, че в края на 2025 година държавната субсидия на "Малко българско училище в Чикаго" бе спряна. Това се случи по искане именно на Генералния консул в Чикаго Светослав Станков, като стана ясно, че отношенията между организацията с консула са обтегнати.
В интервю за ФОКУС дни преди новата година ангажираният от училището експерт "Връзки с обществеността“ Елица Виденова обяви, че между управата на училището и Светослав Станков предстои среща. От думите и стана ясно, че се очаква в резултат от разговорите на управата с МОН субсидията на училището да бъде възстановена през новата година.
Срещата между "Малко българско училище" и генералният коснул Светослав Станков вече е факт, а развоят е положителен.
"Това беше важна стъпка към възстановяването на училищата в списъка на Министерството на образованието и науката на българските неделни училища в чужбина. По време на срещата успяхме да очертаем ясни стъпки за съвместната си работа занапред и потвърдихме ангажимента на МБУ да продължи да оказва съдействие на Генералното консулство на България в Чикаго в работата му по мониторинг на дейността на училището.Считаме тази среща за добро начало на Новата година и изразяваме пълната си готовност започналият диалог да продължи в същия добронамерен дух", казват от училището.
