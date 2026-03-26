Мальовица стана еко курорт на годината
Освен всичко, форумът на списание Гранд хотели с подкрепата на Министерството на туризма събра и съседи, които на него се запознаха и се уговориха за общи действия. Като например отличените за зелен/еко хотел и ризорт от курорта Мальовица и оценената като вътрешна дестинация на годината Община Сапарева баня, които са големият потенциал за развитие на Рила като съвременна и не само ски-зона.
Наградата за крайбрежен хотел и ризорт тази година е за Secrets Sunny Beach Resort and Spa, който преди това взе световния приз TUI Global Hotel Awards Quality Winner 2025. В сезон, който според глобалните трендове ще бъде staycation - т.е. много повече туристи ще останат в страните и близката чужбина, вместо да правят далечни пътувания, много българи, за които хотелът от същата верига в Доминикана е предпочитан, със сигурност ще заложат на възможно най-високо качество, но на нашето море. На южното Черноморие отново е и бутиковият хотел на годината Paradise Bay, който - както се разбира от името, е на Райския залив - класиката на Созопол.
За втора поредна година наградата за дестинация за ваканционни имоти се печели от община Царево, която бележи 3-кратен ръст в приходите от туризъм за 2025 г. и където вече са резервирани местата за настаняване още от май. Призът беше връчен от заместник-министъра на туризма Павлин Петров.
Ресторант на годината е EDEN в Пловдив, който вероятно е и една от най-големите инвестиции в сектора.
В героите на туризма се превърнаха онези, които успяха да осигурят сигурност и прибиране на своите клиенти от горещите точки на света. Отличилата се с огромен ръст на пътуваният в селективния сектор и отличник в най-горещия регион за големи ваканции - Индийския океан GIRAMONDO взе наградата за Туристическа агенция на годината от министъра на туризма Ирена Георгиева, която идва от този сектор и дори, преди да влезе в ръководството на ведомството, беше член на борда на европейската организация на турагентите и туроператорите.
Също като на Оскарите, също като Шон Пен, един от отличените не успя да вземе наградата си на събитието в Lozenets Lounge, но тя ще му бъде връчена отделно. Първата по рода си и особено важна за подкрепа на бранша организация БРАНД БЪЛГАРИЯ и Мирослав Боршош са отличени с приза Приятел на туризма за подкрепа на сектора.
