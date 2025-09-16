Мания за имоти! Високите цени не спират българите да купуват жилища още на етап проект

© С въвеждането на еврото в България, мнозина се притесняват, че цените на имотите ще нараснат и бързат с необмислени покупки. Според експерти обаче, рискът при инвестиции в недвижими имоти трябва да се управлява внимателно.



"Ако не поемаме риск, няма да получим доходност. Трябва да намерим баланс. Моментът е удачен винаги, когато имаме жилищни нужди. Независимо какви са цените, ако нямаме къде да живеем, но имаме спестени средства и реална жилищна нужда, ще закупим имот. Другото решение е да живеем под наем“, коментира финансовият анализатор Иван Стойков.



Според него има реални предпоставки за повишаване на цените на имотите, но част от тях са спекулативни.



"В България се говори, че цените на имотите биха се увеличили заради очакван интерес от международни купувачи. Дали такива фондове ще проявят интерес още в началото на присъединяването ни към еврозоната, не може да се предвиди. Самото приемане на еврото не би трябвало да има пряко влияние върху цените на имотите“, обясни той пред Bulgaria ON AIR.



Стойков отбеляза също, че се наблюдава значително "загряване“ на пазара на ипотечни кредити.



"Особено в последните месеци интересът към ипотечното кредитиране е висок. Лихвите остават на ниски нива, което стимулира ръста на кредитиране. В момента предлагането на имоти не е толкова високо, а жилища се изкупуват още на етап проект. Това води до формиране на високите цени“, поясни експертът.



Финансовият анализатор подчертава, че е важно доходът, отделян за кредити, да не надвишава 30–40% от семейния бюджет, за да се гарантира нормално погасяване на задълженията.



"Изгодното е субективно. Не се очаква да се покачват лихвите по депозити“, добави той.



Към края на юни в банковата система са натрупани почти 100 млрд. лв. средства на физически лица и около 50 млрд. лв. на фирми, което повишава ликвидността на банките. Комбинацията от тези налични средства и ниските лихви по кредити създава благоприятна среда за кредитиране, отбеляза Стойков.