Манол Генов пред БНТ.
Той коментира и казуса "Петрохан“.
"Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. С тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името "национална", категоричен е той.
"Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.
"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията", подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.
"Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
©
Още по темата
/
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
10.02
Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
10.02
Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
10.02
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
10.02
Още от категорията
/
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:14
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:56
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса заради оценката за корупционния индекс
10.02
МЗ: Молбата за оставката на директора на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" е уважена, внушенията за натиск са неверни
10.02
Мария Брестничка: Един от основните проблеми, които децата виждат по отношение на насилието в училище, е това, че институциите не ги защитават
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.