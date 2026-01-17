Манол Генов коментира както политическата ситуация, така и ключови въпроси от своя ресор по NOVA NEWS.
Манол Генов представи подробна информация за контрола върху ТЕЦ-овете през отоплителния сезон. По думите му от октомври досега са извършени 66 проверки на големи горивни инсталации. В ТЕЦ "Брикел“ са съставени три акта и са издадени наказателни постановления за общо 30 хил. лева, които в момента се обжалват. На "Марица Изток 3“ са наложени санкции за близо 190 хил. лева, включително за нерегламентирано използване на биомаса. Засилен контрол е упражнен и върху ТЕЦ "Бобов дол“, където са извършени над 20 проверки и са издадени множество наказателни постановления за предходни нарушения.
"Контрол има и той продължава. Санкциите се налагат по закон, а когато има нарушения, те се обжалват по съдебен ред“, заяви министърът в оставка.
Министърът в оставка обърна специално внимание на състоянието на водните ресурси в страната. По думите му към момента няма непосредствен риск за водоснабдяването. "Енергийните язовири са пълни на около 70%, а тези за питейно-битово водоснабдяване – над 60%. Ситуацията е по-добра в сравнение със същия период на миналата година“, посочи той. Генов добави, че снегът остава ключов фактор за захранването на повърхностните водоизточници и изрази надежда за по-снежна зима.
По темата за безводието в Асеновград министърът призна, че проблемът е дългогодишен и структурен. Според него една от основните причини е изграждането на сгради върху магистрални водопроводи. "Това е парадокс – строителство в сервитута на водопровод. Отговорността е на местната власт и на органите, издали разрешенията“, заяви Генов. Той подчерта нуждата от развитие на подземния кадастър, за да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще.
Отпадъците и управлението им също бяха сред акцентите в разговора. Генов бе критичен към управлението на кризата в София. "Административно-наказателната дейност явно не действа нито превантивно, нито възпиращо. Отговорността за управлението на отпадъците по закон е на кмета“, заяви той. По думите му депозитната система не може да компенсира липсата на организация и експертиза на местно ниво.
Министърът в оставка обясни, че има подготвен законопроект за депозитната система за опаковки, който цели равен достъп за всички участници. "Държавата трябва да е регулатор. Системата трябва да стига до най-малкото населено място, не само до големите търговски вериги“, подчерта Генов. Той посочи, че в други европейски държави целта за 90% събираемост е постигната за година и половина.
По отношение на екотаксите за автомобилите Генов обясни, че най-високи са таксите за по-старите коли, а най-ниски за електромобилите. Според него увеличенията при някои потоци отпадъци са наложителни, за да има реални инвестиции в рециклиране, вместо износ на отпадъци за преработка в чужбина.
Той коментира още, че управлението е било резултат от трудни компромиси между няколко политически формации, но въпреки това министрите са работили в екип. "Околната среда е хоризонтална политика, тя засяга енергетиката, земеделието, икономиката. Без координация няма как да има резултати“, подчерта Генов.
