Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен

© Булфото Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки", каза министърът на околната среда и водите Манол Генов, който участва в заседанието на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен.



По думите му проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден.



"Драмата в Плевен е изключително голяма, аз съчувствам на всички плевенчани. Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в един такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир Черни Осъм и веднага от другата страна скочиха други да не се прави", допълни министърът.



Генов призова към търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването.