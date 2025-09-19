Манол Генов изясни причините за пресъхването на река Лом

© Причините за пресъхване на река Лом в долното и течение при Крива бара, община Брусарци, са естествени геоложки структури в землището на село Тополовец. При тях речният отток се губи. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на парламентарния контрол днес.



Той обясни, че проверка е направена на 13 август от експерти.



Припомняме, че в края на юли се появиха притеснителни кадри, на които се вижда, че река Лом е пресъхнала.