Моето поколение протестира, защото му омръзна България да е в плен на мафията и корупцията. Това сподели в ефира на NOVA NEWS студентът по журналистика Маргарита Генчева, която е от поколението Z.“Имаше големи протести на поколението Z и в други страни като в Непал. Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове", смята тя.Според нея вариант за добра демокрация в България е да следваме европейския път на развитие на страната. “Най-важното за тези протести е визията - накъде искаме да върви България".“Трябва да има върховенство на правото, свобода на словото, да не ни управляват диктатори. Проявите на диктатура се виждат в нагласите на нашето общество", коментира Маргарита Генчева.Според нея на протеста е имало всякакви хора. “Имаше както такива, които се бяха събрали да протестират срещу мафията и корупцията, така и видях надпис, който беше против еврото. От моето поколение протестираха срещу първото. Това, че протестът се използваше и от хора, които искаха “твърда ръка", си е тяхна отговорност", смята Генчева.Журналистът Виктор Димчев също сподели мнението си за протестите. “Аз вероятно съм поколението X и съм видял с очите си протестите от 1989 година, от 1997, от 2009, 2013 и сега наблюдавам последните. Мисля си, че разликите са много малко".Според него разликите се коренят най-много в това какво се случи с България през това време. “Докато всеки един протест говори за борба с корупцията, с диктатурата, която има в страната, с мафията и скрития начин, по който държавата се управлява, това, което междувременно се е случило, остава в страни".“Младите хора, които излизат на площадите, не виждат, че България е променена и различна - продължават да повтарят лозунгите, на хората, които водеха протестите през 1997 година", смята Димчев.По думите му през 2013 година протестиращите са успели да преодолеят присъствието на партии на протеста. “Те пречат, защото организират една високопроизводителна мултимедийна шоу програма, която включва скъпо оборудване, скъпи камери, медийно представяне, платено позициониране в медиите и в социалните мрежи на младите и ги принуждават да си измислят лозунги. Над 20 партии участваха в протестите и използваха своите партийни мрежи, за да рекламират подробно протеста".