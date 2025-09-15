Мариана Вълчева за водната криза в Плевен: Изкарахме адско лято, а оставки няма и никой не ги иска! Ние втора категория хора ли сме?

© По-рано днес ви съобщихме, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.



Ето какво заяви Мариана Вълчева, член на "Непокорна България" във връзка с развитието на водната криза в Плевенско и Ловешко.



“Регионалният министър поиска оставката на шефа на ВИК-Ловеч заради водния режим. Часове след като го обявиха. Ние в Плевен сме на режим от почти две години. В пъти по-тежък. Изкарахме адско лято. Оставки няма! Двойните стандарти на Иван Иванов и управляващите са очевадни. Ние втора категория хора ли сме?



Ние сме жертва на водната мафия, но оставки няма. Никой не ги и иска. Тотална липса на политическа отговорност и съпричастност към хилядите бедстващи в страната. Кой разреши проблемите с водната криза в Плевен и кой посочи отговорните? Оставки на всички изпълнителни директори от ВиК холдинга в бедстващите райони! И на цялото ръководство на ВиК холдинга. След това и на регионалния министър".