|Мариана Вълчева за водната криза в Плевен: Изкарахме адско лято, а оставки няма и никой не ги иска! Ние втора категория хора ли сме?
Ето какво заяви Мариана Вълчева, член на "Непокорна България" във връзка с развитието на водната криза в Плевенско и Ловешко.
“Регионалният министър поиска оставката на шефа на ВИК-Ловеч заради водния режим. Часове след като го обявиха. Ние в Плевен сме на режим от почти две години. В пъти по-тежък. Изкарахме адско лято. Оставки няма! Двойните стандарти на Иван Иванов и управляващите са очевадни. Ние втора категория хора ли сме?
Ние сме жертва на водната мафия, но оставки няма. Никой не ги и иска. Тотална липса на политическа отговорност и съпричастност към хилядите бедстващи в страната. Кой разреши проблемите с водната криза в Плевен и кой посочи отговорните? Оставки на всички изпълнителни директори от ВиК холдинга в бедстващите райони! И на цялото ръководство на ВиК холдинга. След това и на регионалния министър".
