Мариета Георгиева: Антарктида е като океан, замръзнал с всичките си вълни
© iStock
“В момента се чувствам изморена от дългото пътуване, но и много щастлива, че успях да се прибера за празниците, за да мога да бъда със семейството си", сподели Георгиева.
Тя сподели, че е първата българка, която преминава експедицията от 89-ия градус до Южния полюс. “Предстоят ми още две експедиции, за да мога да вляза в групата на хората, които са постигнали Explorer Grand Slam - изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс".
“Тази експедиция си дойде поетапно с предшестващите експедиции. Планувана е от една година. Тя е най-трудната експедиция заради мястото", обясни Георгиева.
Причината за това е, че мястото е много далеч, а времето за подготовка е много дълго. “Моята продължи 6 месеца. Аз имах една друга неуспешна експедиция през юни, която също ме подготви много.Тя беше на връх Денали в Аляска, но поради много тежки климатични условия и 5 дни, изкарани в най-високия лагер там, аз не успях да кача върха и реално подготовката ми продължи за тази експедиция в Антарктида", разказа тя.
“И в лошите неща има нещо позитивно, защото Денали е много трудна като планина, но пък то беше много добра подготовка, за да видя точно как се случват нещата в този формат, защото изкачих най-високия връх на Антарктида - Винсент, който е мини-Денали", смята Георгиева, предаде NOVA.
Тя сподели, че е поплакала след провалената експедиция, защото е вложила изключително много усилия за нея - време, енергия, психика и финанси. “Поплаках си хубаво, преосмислих нещата и си взех поука. Хубаво е да ти се случват такива неща, за да може да преосмислиш следващия път как да реагираш на определени ситуациии какво да промениш".
“Експедицията представлява 110 километра на ски. Започва от Punta Arenas - една от най-южните точки в Чили. Оттам тръгваш със самолет, който те оставя на разпределителната база Union Glacier, оттам тръгват всички експедиции. Взима те друг самолет, който е от 1942 година. Той те закарва до 89-ия градус. Избира си най-подходящото място и каца на леда. Невероятни пилоти", смята Георгиева.
По думите ѝ там нямаш право да си сам. “При всички тези експедиции задължително трябва да имаш екип. Ако правиш нещо соло, трябва да заявиш, че гониш рекорд и тогава вече получаваш разрешително. Моят екип се състоя от четирима участници и един водач".
“Свалят се едни огромни шейни с багаж, защото ние реално си носим всичко - цялата палатка, газ, вода, дрехи и храна", сподели тя.
Георгиева обясни, че първият ден е бил най-тежък, защото тогава тепърва се адаптираш към обстановката. “В момента, в който самолета си тръгна, аз извадих телефона да снимам. Но снегът и студа, който хвърли със запалването на двигателя, бяха като малки ножчета, които все едно те режат по цялото тяло. В следващия момент той изчезна и ние останахме пет души в едно бяло море. Представляваше замръзнал океан с всичките си вълни. Настана невероятна тишина, белота и студ".
Тя обясни, че през деня средната температура е била -30 градуса, а вечерта е стигала до -40. “Но не изпитвах паника, в нито една експедиция не съм", разказа тя.
Още от категорията
/
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
18:38
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
09:22
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
20.12
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Баща за идеята за гъвкаво работно време за родители: Работодателите, както винаги, се съпротивляват на такива мерки по много начини
19.12
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.