Марио Рангелов се отказа от депутатския си имунитет
Автор: Илиана Пенова 10:03
©
Депутатът Марио Рангелов е уведомил председателя на НС Наталия Киселова, че дава съгласие да му бъде свален имунитетът.

Имунитетът му беше поискан от Борислав Сарафов. В началото на годината парламентът отказа да свали имунитета на Рангелов

