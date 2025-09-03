Марио Рангелов се отказа от депутатския си имунитет

© Депутатът Марио Рангелов е уведомил председателя на НС Наталия Киселова, че дава съгласие да му бъде свален имунитетът.



Имунитетът му беше поискан от Борислав Сарафов. В началото на годината парламентът отказа да свали имунитета на Рангелов