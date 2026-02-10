Мария Брестничка: Един от основните проблеми, които децата виждат по отношение на насилието в училище, е това, че институциите не ги защитават
Това каза Мария Брестничка от Национална мрежа за децата по време на експертната дискусия "Силна България в силна Европа - образование, което развива децата ни като пълноценни и щастливи хора.
"Отивам и казвам какво ми се е случило - това не е лесно, а след това нищо не следва. По-обезсърчаващо нещо не мога да си представя", добави тя.
"Образователната система се затваря за това проблемите да излязат навън, защото е срамно да си кажем, че нещо се е случило в училище. Това, разбира се, не важи за всички училища, но дори да са едно, две или пет, пак е тревожно - а те са повече", коментира Брестничка.
