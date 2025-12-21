евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от bTV, тя и Златимир Йочев се появиха тази вечер в предаването "120 минути" по bTV, посветено на децата в България.
"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете", каза Цънцарова, а Йочев допълни: "Като родители и аз, и Мария помним тези първи стъпки в родителството и знаем колко е важно да има някой, който да ти подаде ръка и да ти даде професионален съвет".
Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", подчерта Златимир Йочев.
Изданието е посветено на неуморните усилия и емоции на хората, институциите и организациите зад УНИЦЕФ, които са променили живота на хиляди деца.
ФОКУС припомня, че преди дни от bTV обявиха: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината."
Мария Цънцарова и Златимир Йочев се завърнаха в ефира на bTV
© bTV
Още по темата
Още от категорията
/
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21:25
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
18:38
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
09:22
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нарушение - ще влезем в свръхдефицит!
19.12
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Баща за идеята за гъвкаво работно време за родители: Работодателите, както винаги, се съпротивляват на такива мерки по много начини
19.12
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.