Мария Цънцарова наруши мълчанието си: Свалиха ме от ефир
"Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", написа още тя.
Мария Цънцарова е водещ на Тази сутрин заедно със Златимир Йочев. След като информацията плъзна в социалните мрежи, в позиция до медиите bTV посочи, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика“, без да дава повече подробности.
Случаят предизвика обществено недоволство, а граждани се събраха на протест пред сградата на телевизията преди дни.
