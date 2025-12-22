Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок". Това бяха първите думи на журналистката Мария Цънцарова във Facebook по повод новината за нейното уволнение, която се разпространява от няколко дни в социалните мрежи. Тя е водещ на сутрешния блок на bTV."Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", написа още тя.Мария Цънцарова е водещ на Тази сутрин заедно със Златимир Йочев. След като информацията плъзна в социалните мрежи, в позиция до медиите bTV посочи, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика“, без да дава повече подробности.Случаят предизвика обществено недоволство, а граждани се събраха на протест пред сградата на телевизията преди дни.