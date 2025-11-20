Нужда от регулации има, нужда от повишаване на дигиталната грамотност също има. Тук трябва да поставим началотона един дебат и да видим има ли полза от социалните мрежи, има ли вредни последици и рискове. И на двата въпроса отговорът е положителен. Трябва правилно да идентифицираме къде са плюсовете и минусите. Това каза Мария Филопова по време на националната кръгла маса на тема: "Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“, организирана от МОН."Трябва да говорим открито с нашите деца – не само като експерти, а и като родители. Повечето от децата не знаят, че споделяйки местоположението си, качвайки снимки на децата си и т.н., разкриват лични данни. Всички имаме нужда от регулация, трябва да търсим градивен баланс", добави тя."Детството, което имат нашите деца, няма да е същото – и не трябва да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро. Трябва да работим в тази посока и институцията на омбудсмана ще съдейства за това", заключи Филипова.