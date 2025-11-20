Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
"Трябва да говорим открито с нашите деца – не само като експерти, а и като родители. Повечето от децата не знаят, че споделяйки местоположението си, качвайки снимки на децата си и т.н., разкриват лични данни. Всички имаме нужда от регулация, трябва да търсим градивен баланс", добави тя.
"Детството, което имат нашите деца, няма да е същото – и не трябва да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро. Трябва да работим в тази посока и институцията на омбудсмана ще съдейства за това", заключи Филипова.
