Мария Филипова ще бъде изслушана за зам.-омбудсман на 2 септември 

© Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще изслуша кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова на 2 септември 2025 г. Това стана ясно от сайта на Народното събрание.



Заседанието на комисията ще бъде от 16.00 часа в зала 142 на Народното събрание.



"Фокус" припомня, че преди дни омбудсманът Велислава Делчева внесе името на Филипова като предложение за поста на заместник-омбудсман.



Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за заместник-омбудсман за гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.