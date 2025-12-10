Мария Минчева, БСК: Липсват ни стратегически цели как да си развиваме икономиката
© Bulgaria ON AIR
"Ние може да имаме всякакви идеи, които са невъзможни за изпълнение. Нашите цели бяха да отпаднат някои мерки, които биха обърнали посоката на политическите действия през следващите години", коментира зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева пред Bulgaria ON AIR.
Гостът изброи мерките за отпадане:
увеличаване с 2% на осигуровката за фонд "Пенсии"увеличаване с 5% на данък "Дивидент"въвеждане на софтуер за управление на продажбите - СУПТОразширяване на списъка на стоките с висок фискален риск"Това са неща, които нашите членове много ги притесняваха. Другата реалистична цел беше тези автоматизми на обвързване на заплатите в обществения сектор със средната работна заплата да бъдат отвързани. Да има съгласие в партиите, че това ще бъде направено. При вчерашния дебат видяхме, че няма консенсус по тази тема. Няма желание да се предприемат промени в пенсионната система", каза още Минчева.
Мерките не са добре обмислени, липсват сериозни реформи
Според нея се "хвърлят" мерки, които никой не е оценил.
"Трябват ни едни пари" - не може това да ни е разговорът", отсече зам.-председателят на БСК.
Тя уточни, че целта им е да намалят темпа на нарастване на разходите и да се въведе справедливост в осигурителната система на страната.
"Има толкова много натрупани системни проблеми, че просто дойде капката, която преля чашата. Това не са най-големите проблеми на бизнеса. Този бюджет не е с нищо по-различен от тези от миналата и по-миналата година. Липсват ни стратегически цели как да си развиваме икономиката. Дебатите са на кого да раздадем пари, няма го големия разговор", подчерта Минчева.
Бизнесът се задъхва, докато партиите гледат себе си
По думите ѝ средата за бизнеса не е добра и никой не говори как да постигнем по-висока производимост и повишаване на износа.
"Къде са нашите амбиции като общество, къде са амбициите на партиите? Разговорът се води на отделни парченца по проблеми. Партиите са заети предимно със себе си, отколкото с работата по развитие на политиките, които да ни движат като общество", алармира Минчева.
Още по темата
/
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
09:01
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
09.12
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09.12
Още от категорията
/
Магистър-фармацевти предупреждават: Плащания към аптеките се отлагат – заплашени са хиляди пациенти
09:12
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
09.12
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
Месопреработватели: 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция
04.12
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.