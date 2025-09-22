ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Минчева, БСК: Острият недостиг на работна ръка принуждава бизнеса да предлага по-високи заплати
Минчева обясни, че ръстът на възнагражденията се дължи на три основни фактора. Първо, България остава догонваща икономика и тръгва от по-ниска база, което води до по-високи темпове на увеличение.
Второ, острият недостиг на работна ръка принуждава бизнеса да предлага по-високи заплати. Трето, административното определяне на минималната работна заплата и автоматичното обвързване на доходите в публичния сектор със средната заплата също тласкат възнагражденията нагоре.
Въпреки това покупателната способност на българите все още изостава. "Към момента сме на около 75% от средното равнище на цени в ЕС, но доходите ни са около 40% от европейските,“ посочи Минчева. Според нея устойчивото нарастване на доходите може да се постигне само чрез по-висока производителност и растеж на икономиката, а не чрез политически решения за бързи увеличения.
"Политиците често се изкушават да дават незабавни решения, които хората усещат веднага – като повишаване на заплати или пенсии. Но когато това не е подкрепено от реално произведена стойност, то не е устойчиво,“ предупреди тя.
Минчева призова за оптимизация на държавните разходи и за премахване на автоматичната връзка между минималната и средната работна заплата, за да се избегне сценарий като в Румъния, където се налагат административни ограничения върху ръста на доходите.
Инфлацията в северната ни съседка вече достигна 9,9% през август
Относно очакванията за 2026 г. и предстоящото присъединяване към еврозоната, експертът прогнозира, че не се очакват резки промени в цените и доходите в рамките на първата година. "Еврозоната е възможност, но от нас зависи как ще я използваме,“ каза Минчева, като призова обществото да запази спокойствие и да не стимулира излишни инфлационни очаквания.
Според Българската стопанска камара ключът към по-висок стандарт на живот е инвестирането в конкурентоспособност и производителност, което да позволи естествено и устойчиво повишаване на доходите на българите.
